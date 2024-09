La comète Tsuchinshan-Atlas visible à l'œil nu ce lundi à La Réunion

Pour la première fois depuis 80.000 ans, ce corps céleste se rapproche de notre planète et offre un magnifique spectacle aux plus observateurs. Dans la nuit de ce dimanche 29 au lundi 30 septembre 2024, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a pu capturer la comète sur ses webcams.

La comète Tsuchinshan-ATLAS visible ce matin sur les webcams de l'OVPF-IPGP, se ravit l'OVPF.

Une comète bien visible à l'oeil nu comme l'évoque la page Réunion By Sat.

Le passage d’une comète est un événement rare, encore plus quand on peut l’observer à l’œil nu. Découverte en février 2023, la comète Tsuchinshan-Atlas traverse actuellement notre système solaire interne, arpentant une route invisible qui doit l'amener au plus proche du Soleil.

Ce petit corps rocheux et glacé, dont la taille exacte n'est pas encore connue, possède une orbite à longue période. Son dernier passage près de notre étoile remonterait à environ 80.000 ans, selon les calculs des astronomes.

Après le 30 septembre, l'astre chevelu se perdra dans l'éblouissement du Soleil, avant de réapparaître dans le ciel nocturne près de l'horizon ouest aux alentours du 12 octobre. Ce jour-là, la comète Tsuchinshan-Atlas sera à son point le plus proche de la Terre, à seulement 70 millions de kilomètres de nous, et il sera peut-être à nouveau possible de l'observer, une toute dernière fois.

