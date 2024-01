La Commission Océan Indien célèbre les 40 ans de l’Accord de Victoria

Le 10 janvier 1984, la signature de l’Accord général de coopération, dit "Accord de Victoria", a formellement établi la Commission de l’océan Indien (COI). Depuis quatre décennies, la COI anime l’action collective de ses Etats membres (Union des Comores, France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et Seychelles). Pour marquer ces 40 ans de coopération et de solidarité régionales, le Secrétariat général de la COI a organisé une soirée de célébration le 10 janvier 2024 à Balaclava (Maurice)

Au fil des années, les missions et les champs d’intervention de la COI se sont élargis pour couvrir l’ensemble des Objectif de développement durable.

Pour marquer ces 40 ans de coopération et de solidarité régionales, le Secrétariat général de la COI a organisé une soirée de célébration le 10 janvier 2024 à Balaclava (Maurice) en présence, entre autres, de Hon. Maneesh Gobin, chef de la diplomatie mauricienne et président du Conseil des ministres de la COI ; Pr. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI (SG) ; M. Jean Claude de l’Estrac, père fondateur de l’organisation et SG de 2012 à 2016 ; M. Wilfrid Bertile, SG de la COI de 2001 à 2005 ; M. Anil Gayan, ancien ministre et signataire de l’Accord de Victoria en 1984 ; des représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement, ainsi que des agents de la COI.

En parallèle, aux Seychelles, le ministère des Affaires étrangères a également marqué le coup avec l’inauguration d’une plaque informative sur la COI dans le « jardin de la COI » à Roche Caïman, un levé des drapeaux des Etats membres et de la COI, ainsi que la publication d’articles et interviews dans les médias locaux.

"La COI est unique en Afrique : elle est la seule organisation régionale exclusivement insulaire ce qui lui vaut de porter non seulement la voix de ses Etats membres mais aussi celle des autres Etats insulaires d’Afrique. Elle est l’une des expressions des liens qui unissent nos territoires et plus encore l’expression d’une volonté politique de coopérer, le symbole d’un avenir en commun", a déclaré Pr. Vêlayoudom Marimoutou qui a également partagé quelques résultats de la COI pour la région. Ces

résultats couvrent des secteurs variés : sécurité maritime, santé, connectivité régionale, gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles…



La soirée du 10 janvier a également été marquée par :

- Le dévoilement du logo spécial des 40 ans de la COI (voir en haut de page) réalisé par Alison Clain. Cette jeune Réunionnaise a participé au concours régional de création du logo des 40 ans lancé en octobre 2023 pour lequel 74 candidatures ont été reçues.

Son logo, plébiscité lors d’un vote par les agents de la COI et les Officiers permanents de liaison des Etats membres, lui permet de remporter 2000 euros.

- La projection du nouveau film institutionnel de la COI disponible au lien suivant : COI - Film institutionnel | 40 ans de la COI (youtube.com)

- La remise d’une douzaine de trophées à des agents de la COI en reconnaissance de leur engagement de plus de 10 ans au service de la coopération régionale. Au-delà de ces « vétérans » de la COI, « les 40 ans de la signature de l’Accord de Victoria est une belle opportunité de mettre à l’honneur celles et ceux qui ont fait et qui font la COI. Chacune et chacun à son niveau, en son temps et à sa mesure, apporte une pierre à notre Maison commune. Ils et elles sont plus que des agents d’appui et de bureau, des jeunes volontaires, des cadres, techniciens, experts ou consultants de la COI : nos collègues du Secrétariat général et des projets, ceux d’aujourd’hui et ceux d’hier, dont certains sont ici avec nous, sont des artisans engagés qui exercent la belle mission de coopération avec passion, détermination, patience et enthousiasme », a souligné le SG de la COI.

Pour le président du Conseil des ministres de la COI, Hon. Maneesh Gobin, "la COI a beaucoup évolué durant ces quatre décennies. Les succès obtenus dans des domaines tels que la sécurité maritime, la gestion des ressources naturelles et la facilitation des échanges commerciaux témoignent de notre capacité collective à relever les défis communs […] Alors que nous entamons le prochain chapitre de notre histoire partagée, nous devons tenir en compte les changements puissants qui traversent notre monde, et qui affectent aussi notre région. Ces nouveaux défis exigent une attention renouvelée et des solutions innovante". Pour ce faire, la Commission peut compter sur "l’engagement indéfectible" de Maurice, a-t-il précisé.

La soirée des 40 ans de la COI inaugure une série d’activités qui se tiendront dans les Etats membres tout au long de l’année, notamment le lancement du cinquième numéro de « DNT – revue d’art et d’esprit de l’océan Indien » sous le parrainage de la COI, un Climate Show itinérant en partenariat avec l’Union européenne, des concours et appels à candidatures (mobilité, co-création culturelle…), entre autres.