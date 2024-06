La condamnation d'André Thien Ah Koon confirmée par la Chambre du Conseil

André Thien Ah Koon est officiellement démis de ses fonctions de maire du Tampon. La Chambre du Conseil a confirmé ce jeudi 13 juin 2024 sa condamnation de 5 ans d’inéligibilité, 8 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour prise illégale d'intérêt, annoncent plusieurs médias. (Photo Phhoto sly/www.imazpress.com)

Ce jeudi, André Thien Ah Koon avait convié les journalistes à son ultime conférence avant la fin de sa mandature. Maire du Tampon (presque sans discontinuer) depuis plus de 40 ans, celui qui est également le plus ancien édile de France va devoir raccrocher l'écharpe.

TAK a été élu six fois maires en 1983, 1989, 1995, 2001, 2014 et 2020. Il a été cinq fois député en 1986, 1988, 1993, 1997 et 2002 et deux fois président de la Casud en 2014 et 2020. Il a aussi été sept fois conseiller départemental et cinq fois conseiller regional.

Le jeudi 23 mai 2024, le maire du Tampon à été condamné par la Cour d'appel à cinq ans d’inéligibilité, huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende dans l'affaire de prise illégale d'intérêt présumée.

Il lui est reproché d'avoir embauché à la Sudec - une SPL spécialisée dans la gestion des déchets - Christelle Mondon, la fille d'un ancien de ses adjoints, Ary Mondon, et sœur de sa deuxième adjointe Laurence Mondon.

Le maire du Tampon a toujours réfuté ces mises en cause.

Le jeudi 29 septembre 2022 – en première instance – le tribunal de Saint-Pierre avait condamné le maire du Tampon à trois ans d'inéligibilité, six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.

Le tribunal de Saint-Pierre avait estimé que l’embauche de Christelle Mondon, la soeur de son adjointe, à la tête de la Société publique locale caractérisait un délit.

