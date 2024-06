Le Tampon : l'au revoir à la presse d'André Thien Ah Koon

Ce jeudi 13 juin 2024, André Thien Ah Koon a convié les journalistes à ce qui semble être son ultime conférence avant la fin de sa mandature. Maire du Tampon (presque sans discontinuer) depuis plus de 40 ans, celui qui est également le plus ancien édile de France va raccrocher l'écharpe. Non pas par choix mais suite à la décision de la cour d'Appel. La haute juridiction a condamné André Thien Ah Koon à cinq ans d’inéligibilité, huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende dans une affaire de prise illégale d'intérêt. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Je fais l’objet d’une suspension pour prise illégale d’intérêt" a-t-il dit. Celui que beaucoup à La Réunion connaissent sous ses initiales, TAK, précise qu'il n'a pas souhaité s'exprimer avant la fin du processus judiciaire.

La Cour d'appel ayant mis un terme à ce processus, André Thien Ah Koon libère sa parole et dit "je pense être victime d'un déni de justice. La faute qu’on me reproche est d'avoir recruté une personne, (l'une de ses proches selon l'accusation - ndlr), une enfant du territoire ayant fait de très bonnes études" estime-t-il. Regardez

"Il ne se passe pas une heure "sans que les administrés me parlent de leur désarroi et de leur incompréhension" poursuit TAK.

"Au-delà de mon sort personnel, la commune et la population sont sanctionnées, il me restait à accomplir des choses importantes. La population perd un proche un ami un soutien" dit-il encore.

Il est ensuite longuement revenu sur sa carrière politique. "J’ai œuvré pour le développement du sud. Ma plus grande fierté est d’avoir géré pendant près de 40 ans la commune du Tampon. Aujourd’hui la commune accueille 85.000 habitants" a-t-il dit. Regardez

"Aujourd’hui notre commune a pris son envol avec de grands équipements structurants du Tampon. La ville est devenu une commune nourricière pour le territoire réunionnais" a-t-il poursuivi.

TAK a été élu six fois maires en 1983, 1989, 1995, 2001, 2014 et 2020. Il a été cinq fois député en 1986, 1988, 1993, 1997 et 2002 et deux fois président de la Casud en 2014 et 2020. Il a aussi été sept fois conseiller départemental et cinq fois conseiller regional.

"J’ai toujours été exigeant pour moi-même et ma mission" a-t-il affirmé avant de saluer "le courage et l’engagement des agents communaux et plus largement des Tamponnais et Tamponnaises"

"À chaque fois la population m’a fait confiance, elle m’a élu, elle ne m'a jamais lâché. Je quitte provisoirement ma fonction de maire la tête haute"

Lire aussi - TAK, Olivier Rivière, Didier Robert : selon que vous soyez puissant ou misérable...

- André Thien Ah Koon condamné à cinq ans d’inéligibilité -

Le jeudi 23 mai 2024, le maire du Tampon à été condamné par la Cour d'appel à cinq ans d’inéligibilité, huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende dans l'affaire de prise illégale d'intérêt présumée.

Il lui est reproché d'avoir embauché à la Sudec - une SPL spécialisée dans la gestion des déchets - Christelle Mondon, la fille d'un ancien de ses adjoints, Ary Mondon, et sœur de sa deuxième adjointe Laurence Mondon.

Le maire du Tampon a toujours réfuté ces mises en cause.

Le jeudi 29 septembre 2022 – en première instance – le tribunal de Saint-Pierre avait condamné le maire du Tampon à trois ans d'inéligibilité, six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.

Le tribunal de Saint-Pierre avait estimé que l’embauche de Christelle Mondon, la soeur de son adjointe, à la tête de la Société publique locale caractérisait un délit.

Lire aussi - Prise illégale d'intérêt : André Thien Ah Koon condamné à cinq ans d’inéligibilité

Lire aussi - Prise illégale d'intérêt : 3 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis pour André Thien Ah Koon

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com