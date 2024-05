TAK, Olivier Rivière, Didier Robert : selon que vous soyez puissant ou misérable...

Ce jeudi 23 mai 2024, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel condamnant André Thien Ah Koon à cinq ans d'inéligibilité pour avoir signé le contrat d'embauche d'une jeune femme - multi diplômée -, apparentée à l'un des proches. La décision marque la fin probable des 40 années de carrière politique du désormais ex maire du Tampon. Toutes considérations politiques mises à part, le doyen des maires aura marqué son époque et le quotidien des Tamponnais. Le mardi 21 mai le tribunal de Saint-Denis a relaxé Didier Robert, ancien président de Région, pour avoir employé huit collaborateurs affectés, selon le parquet, à des emplois fictifs. Vous y comprenez quelque chose vous ? (Photo : www.imazpress.com)

La justice a donc mis un coup d'arrêt quasi définitif à une carrière longue de plus 40 ans à la tête de la mairie du Tampon en prononçant à son encontre une peine de cinq ans d'inéligibilité.

Cette décision définitive a été prise pour avoir embauché une personne – Christelle Mondon, fille d'un ancien de ses adjoints et sœur de sa deuxième adjointe.

La loi c'est la loi. Elle s'est appliquée avec la décision de la Cour de Cassation, validant un jugement de la Cour d'appel, dont acte.

Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, a lui été condamné définitivement le même jour à huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende, tout en conservant son fauteuil d'élu.

La loi c'est la loi. Elle s'est appliquée avec la décision de la Cour d'appel, dont acte.

Didier Robert (ex-président de Région), Jean-Louis Lagourgue (ex premier vice-président de Région), et avec eux neuf collaborateurs, ont été poursuivis pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts.

Les deux élus étaient devant la justice, suspectés d'avoir recruté au moins huit collaborateurs, soupçonnés eux aussi d'avoir été payés par la collectivité et d'avoir travaillé au bénéfice unique du président de Région.

Tous ont été relaxés.

Ce blanchiment général a été prononcé à l'issue d'un signalement très explicite de la Chambre régionale des comptes (CRC), d'une enquête pour le moins mal menée - pour ne pas dire bâclée -, par les super flics de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et d'une audience dont il n'est au final rien ressorti.

La loi c'est la loi. Elle s'est appliquée avec la décision du tribunal de Champ-Fleuri, dont acte.

La loi n'autorise pas l'opinion publique à commenter ces décisions. Toutefois, elle ne peut empêcher, du moins pas encore, cette même opinion publique de penser.

Les commentaires qui affluent sur notre site, nos réseaux sociaux et plus globalement dans la sphère internet, sont là pour le prouver.

"Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir", disait Jean de La Fontaine.

La citation parle sans doute à un grand nombre de justiciables, notamment ceux condamnés pour avoir volé une mobylette ou ceux qui n'ont pas déclaré la totalité de leurs revenus.

Selon que vous serez puissant ou misérable etc etc...

