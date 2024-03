La dépression tropicale à 1015 km de La Réunion

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Le 9e système dépressionnaire tropical de la saison poursuit son développement à une centaine de kilomètres des côtes nord-est de Madagascar. Un système qui, au vue "des conditions très favorables à son développement ces prochains jours, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le stade de tempête tropicale ce mardi", indique Météo France. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Ce système - futur Gamane - "pourrait ensuite être rapide jusqu'au stade de cyclone tropical intense d'ici le milieu de semaine", précise le bulletin.

"Selon la trajectoire actuellement privilégiée, mais soumise à une incertitude significative, le coeur intense du phénomène pourrait rester à l'écart de Madagascar. Néanmoins, des conditions fortement perturbées (pluies intenses, vent fort, mer très forte à grosse) vont perdurer, culminant autour de mercredi et la nuit suivante, affectant une partie nord-est de la Grande Ile (en particulier la province de Diego-Suarez). L'ampleur de cette dégradation reste encore à préciser, dépendant de la distance de passage du météore et de son intensité, et sera affinée prochainement."

En toute fin de semaine, la trajectoire pourrait s'infléchir en direction générale des Mascareignes, éventuellement en s'affaiblissant. "Mais l'incertitude sur la prévision est pour l'instant beaucoup trop importante pour pouvoir détailler d'éventuels impacts sur les îles soeurs, qui, s'ils se concrétisaient, ne se produiraient pas avant la toute fin de semaine."

Les habitants de Madagascar et des Mascareignes sont invités à suivre de près l'évolution des prévisions concernant ce système potentiellement menaçant sur la zone.

Bulletin du 26 mars à 04h13 locales de La Réunion (03h13 locales de Mayotte) :

DEPRESSION TROPICALE numéro 9

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 26 mars à 04 heures locales: 12.8 Sud / 50.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1015 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 620 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 4 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 27/03 à 04h locales, par 13.5 Sud / 50.6 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 28/03 à 04h locales, par 14.4 Sud / 50.6 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 29/03 à 04h locales, par 15.5 Sud / 51.7 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 30/03 à 04h locales, par 16.8 Sud / 54.3 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/03 à 04h locales, par 18.9 Sud / 56.4 Est

