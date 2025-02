La dépression tropicale à 385km de La Réunion, l'île toujours en vigilance fortes pluies et orages

Ce lundi 3 février 2025, la dépression tropicale Faida circule à 385km de La Réunion à une vitesse de 19km/h. Un système qui amène avec lui d'importantes précipitations. L'île est toujours en vigilance jaune fortes pluies et orages. Une vigilance vents forts est également en cours sur le sud et sud-est du département. Le météore "devrait s'intensifier en tempête tropicale entre ce lundi et son atterrissage sur Madagascar prévu autour de mardi matin", prévient Météo France (Photo : Mtotec)

La dépression tropicale se situe à environ 250 km des côtes malgaches.

"Un atterrissage est prévu sur la côte est de Madagascar mardi matin, probablement au niveau de la province de Toamasina, entre la péninsule de Masoala et la ville de Vatomandry", précisent les prévisions. Une dégradation des conditions est attendue à partir de lundi soir jusqu'en journée de mardi.

"Des vents forts et de fortes pluies sont attendus sur la province de Toamasina ainsi que sur la côte nord-ouest entre les provinces d'Antsiranana et Mahajanga. Une mer dangereuse est possible près de la zone d'impact. Le lieu de l'atterrissage et l'intensité du système sont encore incertains ; les habitants sont donc invités à se tenir au courant de l'évolution du système."

Après un passage sur les terres malgaches d'environ 24 heures, "le système bien affaibli pourrait ensuite ressortir bien affaibli dans le canal du Mozambique en journée de mercredi, avant de s'intensifier de nouveau de façon graduelle jusqu'en fin de semaine prochaine, tout en se rapprochant du Mozambique", indique Météo France.

À La Réunion, les conditions vont lentement s'améliorer ce lundi avec l'éloignement du système.

Lire aussi - L'île passe en vigilance fortes pluies et orages, la vigilance vents forts maintenue dans l'est et le sud-est

- La dépression tropicale à 385km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 998 hPa.

Position le 03 février à 04 heures locales: 18.2 Sud / 53.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 385 km au secteur: nord-ouest

Distance de Mayotte: 1030 km au secteur: sud-est

Déplacement: ouest-nord-ouest, à 19 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 17.5 Sud / 50.0 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 05/02 à 04h locales, par 16.4 Sud / 45.3 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 06/02 à 04h locales, par 16.8 Sud / 43.3 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 07/02 à 04h locales, par 17.6 Sud / 40.9 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 08/02 à 04h locales, par 17.9 Sud / 37.1 Est

- Risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les prochains jours -

En plus du système n°07-20242025, il existe plusieurs risques de cyclogénèse :

- il y a un risque très important d'entrée d'une nouvelle tempête tropicale sur l'extrémité orientale du bassin à partir de mardi 4 février. Elle ne présente aucun risque pour les terres habitées au cours des 5 prochains jours.

- il existe un risque faible de cyclogénèse au sein du talweg de mousson au nord des Mascareignes à partir de mercredi 5 février. Ce signal est encore faible et précoce. Il est donc encore trop tôt pour prévoir d’éventuels impacts sur les terres habitées.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com