La FDJ recherche toujours le joueur qui a gagné un million d’euros à La Réunion

Joueuses et joueurs de La Réunion si vous avez joué à Euromillions – My Million pour le tirage du mardi 3 octobre 2023, vérifiez immédiatement vos reçus de jeu. Vous avez peut-être gagné un million d'euros et vous avez jusqu’au vendredi 1er décembre 2023 à 23h59 pour réclamer votre gain (code gagnant : MV2492574). Passée cette date, il ne sera plus possible de récupérer le lot (Photo AFP)

"Le gagnant, s’il se reconnaît, peut appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 60, qui le mettra en contact avec les équipes Accompagnement et Expérience Gagnants" indique FDJ.

