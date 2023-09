La fête de la Salette s’invite à Saint-Leu

Saint-Leu s’apprête à vivre un temps fort avec les traditionnelles fêtes de la Salette, du 15 au 19 septembre à la Ravine Saint-Leu et dans le Parc du 20 décembre. L’événement réunit chaque année des milliers de pèlerins venus des quatre coins de l’île.Dès le mardi 12 septembre, la circulation et le stationnement seront réglementés pour les usagers, les bus et automobilistes. Ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Du 12 au 14 et du 20 au 22 septembre :

• Couloir de sécurité mis en place par la rue de la Salette, la rue Haute et la place de Ravine partie côté Sud.

• La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (entre le rond-point nord et la Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

• Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

• Circulation interdite rue de la Salette et en double sens pour les riverains

• Circulation sens unique SUD/NORD sur la Rue Général Lambert (portion entre Chemin Dubuisson et rond-point Nord).

• Sens unique NORD/SUD sur le front de mer (rues de la Compagnie des Indes, Bd Bonnier et Bd de l’Océan)



Du 14 Septembre (17h) au 19 Septembre (05h) :

• Couloir de sécurité mis en place par la rue de la Salette, la rue Haute et la place de Ravine partie côté Sud.



• La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (entre le rond-point nord et la Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

• Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

• Circulation interdite rue de la Salette et en double sens pour les riverains

• Circulation en double sens sur la rue Général Lambert et la rue

Compagnie des Indes. A noter que le samedi 16 septembre, jour de marché forain, la route de la Compagnie des Indes sera fermée du rond point Nord à la rue Commandant Legros de 3h du matin à 14h.

• Pour la messe + grande procession aux flambeaux du lundi 18/09, 18h :

● La circulation sera interdite sur la Rue Général Lambert (entre

l’intersection de l’av. Châteauvieux et la rue Haute en passant

par la rue Gaspard) de 18h à 19h

● Une déviation sera mise en place dans les rues adjacentes pour

les automobilistes.



Du samedi 16 Septembre (19h) au dimanche 17 septembre (06h00) - Pèlerinage Saint-Louis/ Saint-Leu



• Route Nationale 1 A (route des plages) : circulation réglementée du carrefour RN1/RD11 au giratoire Rotary (Etang-Salé). Circulation des piétons autorisée sur cette section de route.

• Déviation mise en place dans les deux sens (sauf pour les riverains) :

- par la RD 11 (Route de Piton Saint-Leu)

- par la RN1 A (Route des Tamarins – entrée/sortie “Le Portail”)

Dispositif spécial journée du 19 septembre – de 05h à 18h

• Circulation interdite sur toute la Rue Haute (sauf pour les bus de pèlerins, jusqu’à rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs : Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

• Circulation autorisée aux bus de pèlerins desservant le site et aux

riverains, avec modification des itinéraires:

-Sens N/S = RN1A - Rond-point Nord - dépôt des voyageurs aux

emplacements prévus (entre rond point Nord et pont de la Ravine

Fontaine)

-Stationnement des bus autorisé sur le Parking situé face à “Résidence

Gabrielle” en amont de la rue Général de Gaulle

-Sens S/N = RN1A - Rue Haute - dépôt des voyageurs rue Gaspard et

parking du Boulodrome ou retour par la rue Général Lambert et RN1A

jusqu’au parking du cimetière.



• Stationnement interdit côté montagne de la rue Général Lambert, entre le rond-point nord et le pont de la Ravine de la Fontaine, sauf pour les bus desservant le pèlerinage

• Circulation sens unique SUD/NORD sur la Rue Général Lambert (portion entre Chemin Dubuisson et rond-point Nord uniquement pour les véhicules légers et cars jaunes.

• Sens unique NORD/SUD sur le front de mer (rues de la Compagnie des Indes, Bd Bonnier et Bd de l’Océan)

• Stationnement interdit dans le sens SUD/NORD, sur la rue de l’Océan et le Bd Bonnier (sur une distance de 100m à partir de l’intersection Bd Bonnier/rue de l’Océan.

Du Samedi 23 septembre (05h) au lundi 25 septembre (05h) - Journée de Pèlerinage de la 3ème jeunesse

• La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (portion entre Rond-point Nord et Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.



• Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

• Itinéraires des bus de pèlerins desservant le site de la Ravine :

-Sens N/S = RN1A - rond-point Nord - Rue haute jusqu’au parking de

la Ravine

-Sens S/N = RN1A - Rue Général Lambert - rond-point Nord - rue

haute jusqu’au parking de la Ravine

-Arrêt et stationnement interdits pour lesdits bus sur la Rue Général

Lambert