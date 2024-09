Bibliothèques sans frontières et Emmaüs Réunion lancent l’opération "grande collecte solidaire"

Du 14 septembre au 6 octobre 2024, les magasins Fnac Réunion s’engagent aux côtés de l’ONG bibliothèques sans frontières et de l’association Emmaüs Réunion en lançant l’opération "grande collecte solidaire". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com )

Du 14 septembre au 6 octobre 2024, le public est invité à venir déposer ses livres en bon état dans un des magasins Fnac Réunion.

L'objectif de la collecte est d'offrir une seconde vie aux livres, en alimentant notre partenaire Emmaüs Réunion et ses programmes au service de populations défavorisées et éloignées de la culture à la Réunion. Les livres collectés seront triés par genre (littérature jeunesse, roman, BD, documentaire...) avant d’être acheminés dans le cadre de programmes solidaires et innovants, vers des bibliothèques, écoles et associations qui n’ont pas les moyens de s’équiper par le biais des circuits traditionnels.

Les 4 points de collecte sont les suivants :

- Fnac Grand Large La Ravine Blanche Centre Commercial Carrefour Grand Large 97410 Saint-Pierre

- Fnac le Port Rond-point Sacré Coeur Centre Commercial Carrefour Sacré Cœur 97420 Le Port

- Fnac Sainte-Marie Rond-point Duparc Centre Commercial Duparc 97438 Sainte-Marie

- Fnac Saint-Benoît Centre Commercial Beaulieu 6 chemin des goyaves 97470 Saint-Benoît