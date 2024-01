Education nationale : FO appelle à la grève pour dénoncer "l'inclusion scolaire systématique"

La Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle (FNEC-FP) de Force Ouvrière (FO) appelle le corps enseignant à faire grève et à manifester à partir de 14 heures devant le rectorat de La Réunion ce jeudi 25 janvier 2024. Le syndicat dénonce "les ravages de l'inclusion scolaire systématique" et appelle à la "défense de l'enseignement spécialisé".

Le syndicat exige que "cessent les économies sur le dos des élèves les plus fragiles, des personnels et la maltraitance pour défendre les conditions de travail des personnels et des élèves, pour la création de tous les postes nécessaires en structures spécialisées (IME, ITEP...)".

- De nombreuses revendications -

Le syndicat appelle la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, à "entendre la colère des personnels et répondre aux revendications qui seront exprimées".

Les revendications sont nombreuses : défense de l’enseignement spécialisé et adapté, maintien et création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux, un statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les AESH, le retrait de l’acte 2 de l’Ecole inclusive et de l’article 233 du projet de loi de finances créant les PAS (pôles d’appui à la scolarité qui permettraient à l’Education nationale de mettre la main sur les notifications MDPH de manière à réduire drastiquement l’accompagnement dû aux élèves en situation de handicap)...

La FNEC FP FO, revendique aussi auprès de cette ministre qu'elle" revienne sur toutes les suppressions et crée les postes nécessaires. Le syndicat appel à créer des milliers de postes d'enseignants spécialisés. Il chiffre à 23 000 places qui font défaut dans les établissements sociaux et médico-sociaux, que reconnait l’ex ministre Attal".

Le rendez-vous est donnné ce jeudi devant le rectorat.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com