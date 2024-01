La forte tempête Alvaro approche de Madagascar

Alvaro, le premier système de la saison cyclonique a atteint le stade de forte tempête tropicale ce lundi 1er janvier 2024. La tempête continue sa route en direction de Madagascar et devrait toucher la côte en début de soirée avec un risque de pluies intenses et vents forts. En cours de semaine, la tempête devrait ressortir à l'est et s'évacuer hors de la zone tropicale en passant par le sud-ouest de La Réunion tout en s'atténuant progressivement.

"Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures" précise Météo France. Mais si un impact direct n'est pas prévu sur notre île pour le moment, une dégradation pluvieuse est en revanche envisagée.

Du côté de Madagascar, "des vents forts voire localement destructeurs sont attendus lundi à partir de la mi-journée et jusqu'en début de nuit" exposent les météorologues. "Avec la progression du système dans les terres, ces vents vont s'atténuer mardi avant une probable ressortie du système par la côte est à échéance de mercredi" ajoutent-t-ils.

