La forte tempête Chido devrait continuer à s'intensifier pour atteindre le stade de cyclone tropical

Ce mercredi. 11 décembre 2024, la forte tempête tropicale Chido se trouve à 1.190km de La Réunion. Si le système stagne, "une intensification progressive est attendue dans les prochaines heures pour devenir cyclone tropical", prévient Météo France. Par la suite, un "léger affaiblissement est possible lors de son passage sur (ou à proximité) de la Pointe Nord de Madagascar dans la nuit de vendredi à samedi" avant "une nouvelle intensification jusqu'au stade de forte tempête tropicale et un atterrissage en fin de week-end sur les côtes du Mozambique", indiquent les prévisions (Photo : Mtotec)

Ce mercredi "le système va transiter au sud immédiat d'Agaléga à moins de 50km, y apportant une dégradation du temps avec de fortes pluies pouvant être accompagnées de crues éclairs et de glissements de terrain", explique Météo France.

Par ailleurs, "on attend des vents destructeurs et une mer dangereuse". Une amélioration est attendue en fin de nuit prochaine.

Les habitants doivent se tenir informées de l'évolution de la situation par le biais de leur service météorologique national et se préparer à l'arrivée du phénomène en complétant d'urgence les mesures de prévention requises, et en se conformant aux décisions et recommandations des autorités locales.

- Chido devrait passer sur ou à proximité immédiate de Madagascar -

Chido devrait ensuite passer à un peu moins de 150km au sud de Farquhar (Seychelles) dans la nuit de jeudi à vendredi. "Même si davantage en périphérie du système, une dégradation du temps est attendue en journée de jeudi avec de fortes pluies et une mer dangereuse", notent les météorologues. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

Le système est ensuite prévu passer sur (ou à proximité immédiate) la pointe nord de Madagascar en fin de journée de vendredi. Une dégradation des conditions météorologiques sur le Nord de la région d'Antsiranana est attendue dans l'après-midi de vendredi, accompagnée de vents forts et d'une mer dangereuse. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

Concernant Mayotte, il est encore trop tôt pour estimer l'éventuelle influence que pourrait avoir ce système en cours de week-end, du fait de l'incertitude sur la prévision de trajectoire qui est de l'ordre de 300km à ces échéances.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- La forte tempête tropicale Chido à 1.190km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 988 hPa.

Position le 11 décembre à 04 heures locales: 10.7 Sud / 59.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1190 km au secteur: nord-nord-est

Distance de Mayotte: 1530 km au secteur: est

Déplacement: ouest, à 13 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de Chido au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 12/12 à 04h locales, par 10.6 Sud / 55.6 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/12 à 04h locales, par 11.3 Sud / 51.8 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 14/12 à 04h locales, par 12.7 Sud / 48.6 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 15/12 à 04h locales, par 14.1 Sud / 43.4 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 16/12 à 04h locales, par 15.6 Sud / 39.4 Est

