La future tempête Candice actuellement à 655 km au nord-est de La Réunion

Le troisième système de la saison 2023-2024 (futur Candice) a commencé à s'organiser au Nord-Est des Mascareignes ce lundi 22 janvier en journée. À 4h20 ce mardi, il s'agit encore d'un système faible. Toutefois, au cours des prochaines 48 heures, ce système devrait s'intensifier, le rapprochant de Maurice - actuellement placé en avertissement de cyclone de classe II. Il pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale ce jeudi, amenant dans son sillage de fortes rafales de vents et de la pluie. Le préfet appelle lui à la plus grande vigilance (Photo : Météo France)

Lors des prochaines 48h, ce système devrait lentement s'intensifier en se déplaçant vers le sud, le rapprochant des Mascareignes, notamment de l'île Maurice. Avec une relativement bonne confiance, la trajectoire officielle ne le fait pas passer aux abords de la Réunion mais entre Maurice et Rodrigues (plus proche de Maurice). Il pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale Jeudi.

Une dégradation progressive des conditions est attendue au cours des prochaines 48h sur Maurice en termes de pluies, vent et mer. Une influence périphérique du système sera ressentie à la Réunion en termes de pluies, vent et mer alors qu'à Rodrigues l'état de la mer dégradée sera la principale conséquence. L'ampleur des dégradations reste encore incertaine mais d'une ampleur moins importante que suite à BELAL.

À partir de jeudi, le système est prévu s'évacuer vers le sud-est, s'éloignant ainsi des Mascareignes.

- Le préfet appelle à la vigilance -

Ce mercredi 24 janvier 2023, "les pluies sont par endroit conséquentes par accumulation, les secteurs déjà impactés par Belal sont de nouveau inondés, les rivières de Saint-Etienne et de Langevin coulent à flot", indique Météo France dans son communiqué.

"Le vent de Sud est soutenu sur les plages et sur la route des Laves avec des rafales proches de 80 km/h, idem sur les hauteurs comme la Plaine des Cafres."

Raison pour laquelle - alors que nos sols sont encore gorgés d'eau et fragilisés - le préfet Jérôme Filippini a appelé "à la plus grande vigilance".

Selon les météorologues, son passage à plus de 200 km des côtes de La Réunion, à ce stade des prévisions, engendrera des vents de 100 km/h sur les hauts et 80 à 100 km/h sur les bas de l’Ouest, de l’Est et du Sud-Est de La Réunion et de forts cumuls de pluie (entre 300 et 500 mm sur 2 jours) dans le Sud et le Sud-Est de l’île

"Cet événement climatique qui engendrera des vigilances vent et pluie/orage potentiellement orange doit être considéré avec sérieux en raison du récent cyclone Belal" a averti le préfet.

En effet, "les sols sont encore gorgés d’eau, toutes les ravines n’ont pas encore pu être nettoyées et certaines sont encore obstruées, tous les dégâts d’arbres et de végétaux n’ont pas encore été enlevés et traités, les arbres sont fragilisés, le système électrique est également fragilisé" a énuméré Jérôme Filippini.

La tempête pourrait donc entraîner des phénomènes accrus d’inondations, de dégâts sur la végétation, de glissements - mouvements de terrain, de coupures d’électricité.

S’agissant du risque inondation - glissement de terrain, un travail sera réalisé ce mardi par les services de l’État et les collectivités pour envisager si nécessaire des évacuations et des mises à l’abri préventives dans les zones concernées.

Des coupures d’eau et d’électricité sont possibles dans les secteurs concernés, au regard des perturbations qu’a connues le réseau avec le passage du cyclone : il faut donc se préparer à être privé d’eau et d’électricité à nouveau quelques jours (constituer des réserves, etc.).

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) reste activée de 8h à 18h en semaine au 09 70 80 90 40 pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences.

Bulletin du 23 janvier à 04h20 locales de La Réunion (03h20 locales de Mayotte) :

ZONE PERTURBEE numéro 3

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 23 janvier à 04 heures locales: 17.5 Sud / 60.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 655 km au secteur: NORD-EST

Distance de Mayotte: 1750 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD, à 19 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/01 à 04h locales, par 19.7 Sud / 58.7 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 25/01 à 04h locales, par 22.1 Sud / 59.4 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 26/01 à 04h locales, par 26.2 Sud / 62.2 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 27/01 à 04h locales, par 28.6 Sud / 61.1 Est.

DEPRESSION EXTRATROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 04h locales, par 30.0 Sud / 58.1 Est

