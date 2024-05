La Grande Comore sous la menace d'une dépression, de fortes pluies sont attendues

Le système évoluant dans le canal du Mozambique s'est renforcé et a atteint le stade de dépression tropicale dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai 2024, informe Météo France. Il devrait encore s'intensifier et atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines heures. Dans cette hypothèse, le système serait baptisé du nom de Hidaya. L'évolution du système et sa trajectoire sud-sud-ouest, encore très incertaine,"pourrait générer une forte dégradation des conditions météorologiques, notamment en termes de fortes pluies, et d'état de mer, pour la Grande Comore" informe Météo France. Aucune menace cyclonique n'est envisagée à La Réunion pour les prochaines 72 heures (Photo : www.mtotec.com)

Le système pourrait continuer de se renforcer pour possiblement "atteindre le stade de forte tempête tropicale d'ici jeudi" préviennent les météorologues.

De fortes pluies "avec des cumuls de pluies de l'ordre de 100 à 200 mm dans les 48h sont attendues sur la Grande Comore" détaillent les météorologues.

Dans les prochaines 24h, l’île d'Aldabra (dans l'archipel des Seychelles) pourrait également être concernée par des cumuls de l'ordre de 100/200 mm, estime Météo France.

Des vagues moyennes supérieures à 4 mètres et des vagues maximales possiblement hautes jusqu’à 8 mètres maximum sont attendues à partir de vendredi sur le Nord de l'archipel des Comores. "Les déferlantes se déplaceront en fin de semaine le long des côtes tanzaniennes et de la province de Cabo Delgado du Mozambique" prévoit Météo France

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire :

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/05 à 04h locales, par 9.1 Sud / 44.5 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 03/05 à 04h locales, par 9.6 Sud / 43.5 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 04/05 à 04h locales, par 9.6 Sud / 41.8 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 05/05 à 04h locales, par 8.0 Sud / 39.9 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 06/05 à 04h locales, par 5.6 Sud / 39.9 Est