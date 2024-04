La houle va déferler, des vagues de huit mètres attendues

Une houle importante est attendue en fin de journée ce samedi 13 avril 2024. Météo France a placé les zones littorales sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 18h. "L'état de mer va se dégrader significativement en cours de journée, la houle va rapidement s'amplifier pour atteindre en moyenne 3 mètres à 4 mètres, les vagues les plus hautes pourraient même atteindre les 7 à 8 mètres et présenter un risque de submersion" prévient Météo France. Dans ces secteurs aucune amélioration de l'état de la mer n'est attendu avant dimanche matin, ajoutent les météorologues (Photo rb/www.imazpress.com)

"Entre la Pointe des Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe), en passant par Sain- Pierre, la houle de secteur sud-ouest s'amplifie raprogressivement dans un premier temps, pour se situer vers 2 mètres 50 l’après-midi" note Météo France.

"C'est surtout en fin de journée, puis en première partie de nuit que cette houle va rapidement s'amplifier pour atteindre en moyenne 3 mètres 50 à 4 mètres", disent encore les prévisionnistes.

"Les vagues les plus hautes pourraient même atteindre les 7 à 8 mètres. Ces hauteurs moyennes et maximales, ainsi que l'accroissement rapide de cette houle en fin de journée, invitent à la plus grand prudence le long des côtes exposées", met en garde Météo France.

La vigilance vigilance jaune vagues-submersion sera effective au moins jusqu'à dimanche à 6h

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com