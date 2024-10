Tennis : un tournoi juniors au BOTC de Saint-Denis

Du 21 au 26 octobre 2024, la Ligue Réunion Mayotte de Tennis organise ITF Juniors U18 féminin et masculin au Bourbon olympique tennis club de Saint-Denis. Les qualifications débuteront le dimanche 20 octobre. Le tableau final se déroulera du lundi 21 au samedi 26 octobre. Les matchs seront disputés en journée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Ligue Réunion Mayotte de Tennis organise, du 21 au 26 octobre 2024, la 3ème édition du 2ème ITF Juniors U18 féminin et masculin après celui de Saint Paul.

C’est avec un immense honneur que le Bourbon Olympique Tennis Club (BOTC) annonce l’accueil de cet événement sur ses installations sportives en partenariat avec la LRMT.

Les qualifications débuteront le dimanche 20 octobre. Le tableau final se déroulera du lundi 21 au samedi 26 octobre. Les matchs seront disputés en journée.

Les finales de simples femmes et hommes sont programmées le samedi 26 octobre et celles de doubles le 25 octobre.

L’ITF Juniors U18 accueillera 16 joueuses et 32 joueurs d’un niveau international. Plusieurs nationalités seront représentées avec 7 pays différents. C’est ici une belle opportunité pour nos joueuses et joueurs locaux de se confronter au haut niveau tennistique sans avoir à se déplacer. De nombreux locaux présents chez les filles et les garçons dont Lou Agathe Etienne 1/6, Ines Fouque 4/6 et Kiméa Darmalingom 5/6, Benoît Geldof 2/6, Zhi Yan Pontiac 2/6 et Maël Gonthier 5/6. Ils vont avoir la chance de découvrir le haut niveau à travers ce tournoi d’envergure. C’est également une belle aventure humaine et l’occasion de rencontrer des jeunes de tous horizons. Ce tournoi ITF sera dirigé par Yohann Tobelem, Responsable Sportif du BOTC.