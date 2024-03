La lune a été observée, le Ramadan peut débuter à La Réunion

Le Ramadan débutera bien ce mardi 12 mars 2024 à La Réunion, la lune ayant observée ce lundi soir. Les Musulmans de l'île entament donc leur mois sacré. Le jeûne débutera ce mardi matin, à l'aube (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Ce mois, tourné vers l'introspection, appelle "à se recadrer, se détacher de ses instincts et des préoccupations matérielles".



Les fidèles doivent s’abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil, mais aussi d'avoir des relations sexuelles par exemple. À la nuit tombée, ils rompent le jeûne lors de ce qu'on appelle l’iftar ou le ftour. Un dernier repas est partagé le matin avant l'aube.



Toutes personnes croyantes est appelée à observer le Ramadan, sauf les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou indisposées, et les personnes dont la santé ne permet pas de jeûner. Elles doivent "rattraper" les jours où le jeûne n'a pas été observé si leur santé le permet.

