Pour Matante Rosina, c'est un vrai casse-tête de vous donner la météo de ce samedi 27 mai 2023. Elle se lance quand-même. Pour elle, il va y avoir de bonnes pluies dans l'Est et il pourrait même y avoir quelques coups de tonnerre d'après elle. Ailleurs, il semble que le ciel soit plus dégagé le matin mais l'après-midi, la couverture nuageuse se développe en laissant s'échapper quelques gouttes de pluie. (photo rb/www.imazpress.com)