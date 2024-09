La Nordev accueille Pix'l et Mickaël Pouvin en avant-première de Gims

Le 14 septembre 2024, à la Nordev, l'artiste français Gims arrive à la Réunion pour un concert exceptionnel. Les deux chanteurs locaux sont Pix'l et Mickael Pouvin assureront l'avant-première de Gims. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: H-Prod)

À cette occasion, les talentueux artistes réunionnais Pix'L et Mickael Pouvin offriront une avant-première inédite qui promet d’être sensationnelle. Pix'L, reconnu pour son style fusionnant reggae et pop, et Mickaël Pouvin, star de la variété locale à la voix envoûtante, se produiront pour ouvrir cette soirée inoubliable.

Billets disponibles dès maintenant à 33 euros sur ce site.

- Les horaires et déroulements :

17h : Ouverture des Grilles

17h - 20h45 : Animation NRJ / Première Partie

20h45 : Concert Gims

22h15 : Fin du Concert Gims

22h15 - 00h00 : After comme jamais Nrj

Pour plus d'informations, visiter les réseaux sociaux de H Run Production.