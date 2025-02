Un temps qui tourne à l'orage

Matante Rosina sent de l'électricité dans l'air ce dimanche 16 février 2025. Car si l'ouest de l'île devrait connaître des éclaircies, dans l'intérieur de l'île, nuages et averses parfois fortes vont rythmer la fin de matinée. L'après-midi, le tonnerre va se mêler à la pluie dans les hauts de l'île. Un temps pluvieux mais heureux, qui devrait s'étendre jusque sur le littoral. Côté température, les éventails seront de sortie. Matante Rosina voit une mer agitée au sud et à l'est avec une petite houle pouvant atteindre les deux mètres. (Photo : www.imazpress.com)