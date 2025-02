Matante Rosina se réveille sous un temps calme et lumineux. Mais c'est bien le calme avant la (presque) tempête puisque au fil de la journée, les averses font leur apparition et deviennent modérées à localement fortes dans les Hauts de l'ouest et du sud-ouest. Une pluie qui n’atténuera pas les 35 degrés ressentis sur les plages et même les 30 degrés tout là-haut à Cilaos (Photo : sly/www.imazpress.com)