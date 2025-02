Les jours se suivent et se ressemblent. Ce jeudi, Matante Rosina devra composer avec un temps lourd et humide. C'est armée de son éventail et de sa capeline qu'elle devra affronter la chaleur. Toutefois, elle pourra espérer voir quelques averses localement de forte intensité, préférentiellement dans les hauts de l'ouest et du sud-ouest (Photo : sly/www.imazpress.com)