Matante Rosina se réveille sous les rayons du soleil et une forte chaleur ce samedi 15 février 2025. Dès la fin de matinée, le ciel va néanmoins se foncer dans les hauts. Pluies et orages sont à prévoir sur le relief, le littoral nord-ouest et le sud sauvage. Le sud-ouest sera quant à lui épargné par mère nature. La mer est dans l'ensemble peu agitée. (Photo : www.imazpress.com)