La parution du Quotidien reprendra dès ce mercredi après une journée d'absence

Les lecteurs de la presse quotidienne l'auront remarqué : le Quotidien n'est pas paru en version papier ce mardi 7 mai 2024. En cause : un désaccord avec le groupe Chane Ki Chune, "sur la nature et les conditions de paiement des prestations assurées par ce dernier durant la période de transmission de l'activité à Media Capital Réunion" indique la nouvelle direction. Le désaccord a finalement été résolu, et l'impression du Quotidien reprendra dès ce mardi soir. La version papier du Quotidien reviendra donc dès ce mercredi. (Photo photo RB/www.imazpress.com)