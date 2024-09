La Plaine des Cafres : le lieutenant Jean-Yves Faustin nommé chef du centre d’incendie et de secours

Ce jeudi 5 septembre 2024, la SDIS974 (Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion) annonce la nomination du Lieutenant Jean-Yves Faustin au poste de Chef du Centre d'Incendie et de Secours de la Plaine des Cafres.Nous publions le post ci-dessous (Photo : SDIS )

Âgé de 51 ans, marié et père de trois enfants, le Lieutenant Jean-Yves Faustin apporte avec lui une riche expérience opérationnelle et une connaissance approfondie de la gestion des crises.

Avant de rejoindre la Plaine des Cafres, il a occupé divers postes à responsabilités, notamment celui d'adjoint au chef de centre d'incendie et de secours de Saint-André, ainsi que chef de salle opérationnelle au CTA/CODIS. Fort de plus de trois décennies d'expérience dans le domaine des secours, le Lieutenant Faustin a pris officiellement ses fonctions en novembre 2023.

Le parcours du Lieutenant Faustin est marqué par un engagement indéfectible envers la sécurité et la formation. Il a été chef de centre par intérim au centre de secours de la Plaine des Palmistes et a gravi les échelons pour devenir lieutenant en mars 2020. En 2021, il a suivi une formation de chef de groupe de sapeurs-pompiers professionnels à l’ENSOSP, consolidant ainsi ses compétences en gestion d’équipes et de situations d’urgence.

Le Lieutenant Faustin est également reconnu pour son expertise en formation des sapeurs-pompiers, en secourisme et en prévention des risques. Ses qualifications incluent des certifications en tant que chef d'agrès tout engin, équipier GRIMP, moniteur de secourisme et formateur en secours routier et incendie.

En plus de son service au sein du SDIS, le Lieutenant Faustin a été un sportif de haut niveau, pratiquant la course de demi-fond et de montagne, où il a été plusieurs fois champion de La Réunion. Il a également participé à des compétitions prestigieuses telles que le Grand Raid et le marathon de Paris.

"Je suis honoré d’être à la tête du centre d'incendie et de secours de la Plaine des Cafres. Mon engagement est de continuer à servir la population avec la même passion et le même dévouement qui ont guidé ma carrière jusqu'à présent," a déclaré le Lieutenant Jean-Yves Faustin.