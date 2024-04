La Plaine des Palmistes : le champ de foire se refait une beauté

Les travaux de réaménagement du champ de foire de La Plaine des Palmistes ont débuté le mardi 2 avril 2024. La zone concernée, située entre le stade Adrien Robert, la rue des Goménolés et le jardin botanique, sera donc fermée au public jusqu’au mois de juin 2024. Un réaménagement nécessaire pour accueillir la Fête des Goyaviers. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photo : Geoffroy Vauthier)

Le projet vise à offrir à notre commune un espace d’accueil plus adapté aux manifestations d’envergure, comme la Fête des Goyaviers (FDG). La partie du champ de foire auparavant dédiée au podium de la FDG (environ 2500m2) sera intégrée à la partie haute. Il sera nécessaire de faire de la place pour pouvoir accueillir les forains et les visiteurs dans de bonnes conditions.

Les images d'archives de 2022 montrent un réel besoin d'espace pour les futures manifestations. Une nouvelle configuration des emplacements forains est en cours d'étude pour la Fête des Goyaviers qui aura lieu du 14 au 16 juin.

- Mise en valeur des espèces endémiques et indigènes -

Ce réaménagement s’inscrit également dans le cadre de la politique environnementale menée par la municipalité, en particulier sa volonté de revalorisation des espèces végétales endémiques et indigènes sur le territoire communal. Ainsi, les pieds d’espèces endémiques et indigènes se trouvant sur la zone concernée seront transplantés au sein du jardin botanique, mitoyen de la zone et dont l’aménagement a débuté en 2022.

Un jardin de 1,5 hectares comptant déjà 2 500 pieds de quelque 200 espèces différentes, qui offre aux Palmiplainois un espace de balade unique tout en soutenant la sauvegarde de notre environnement unique. Les arbres non-endémiques ou non-indigènes, mais ne présentant pas un caractère invasif, seront également transplantés ailleurs si possible.

En revanche, les filaos, espèce exotique et invasive, et dont les rameaux sont susceptibles d’endommager rapidement la piste synthétique du stade, devront être arrachés. Ils seront néanmoins débités et redistribués comme bois de chauffage aux ménages les plus modestes, en partenariat avec le CCAS de la commune.