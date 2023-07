Soutenus et encouragés par leur patron, des policiers exigent d'être au-dessus des lois

Certains policiers voudraient-ils être au-dessus des lois ? Si l'on s'en réfère aux propos tenus par le directeur de la police nationale ce dimanche 23 juillet 2023, le principe d'égalité ne devrait en effet pas concerner les membres des forces de l'ordre, et ce même s'ils sont suspectés d'avoir "commis des fautes dans l'exercice de leur fonction". En dénonçant le placement en détention provisoire d'un policier soupçonné d'avoir roué de coups un jeune à Marseille, ce dernier bafoue au passage les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Une dérive inquiétante, qui ne semble pas déranger grand monde du côté du gouvernement, bien au contraire. Cela même si Emmanuel Macron a déclaré ce lundi qu'"il faut être intraitable lorsqu'il y a des débordements et lorsque la déontologie n'est pas respectée", "dans la République personne n'est au-dessus des lois" (Photo photo rb imazpress)

"Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail" a déclaré ce dimanche Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, dans les pages du Parisien.



Avec ces propos, le grand patron des policiers étrille tout d'abord le principe pourtant essentiel – et constitutionnel – de la séparation des pouvoirs. Sans que personne ne réagisse du côté du ministère de l'Intérieur, ni du côté de celui de la Justice. Pire, les proches de Gérald Darmanin ont fait savoir sa "très grande confiance" envers Frédéric Veaux. Eric Dupont-Moretti est lui toujours silencieux, reste à savoir s'il désavouera ses magistrats ou son collègue de gouvernement.



Le patron de la police indique de fait, dans cette déclaration, que les policiers ne sont donc pas égaux aux citoyens face à la loi. Un point de vue semble-t-il partagé par la section réunionnaise du syndicat UNITESGP, qui revendique un "statut spécifique du policier mis en examen".



Interrogé par Imaz Press Réunion, le syndicat estime que "dès lors qu'un policier est mis en cause dans une affaire en lien direct avec l'exercice de ses missions, ce dernier ne doit pas faire l'objet d'une détention provisoire". En oubliant semble-t-il qu'être policier est une circonstance aggravante quand on enfreint la loi, et non un passe-droit.



UNITESGP estime concernant la détention provisoire prononcée qu'il "n'y a aucun risque de trouble à l'ordre public, ni d'exercer de pression et il présente des garanties de représentation". "Un simple contrôle judiciaire n'aurait absolument pas compromis la sérénité de l'enquête" ajoute-t-il.

Du côté d'Alliance police, on considère que "la détention c'est pour ceux qui risquent de ne pas se présenter aux convocations de la justice ou peuvent être dangereux. Ce qui n'est pas le cas de notre collègue".



Des déclarations curieuses : ces derniers n'ont normalement pas accès au dossier et ne connaissent pas le policier écroué. Comment affirmer avec autant d'aplomb que ce dernier ne représente aucune menace ? Celui-ci étant tout de même accusé d'avoir roué de coup un jeune qui a écopé de 60 jours d'ITT, d'un crâne partiellement enlevé, d'une fracture de la mâchoire et d'une possible perte d'un œil.



Faut-il aussi rappeler que la mise en détention provisoire n'est prononcée que sur décision du juge des libertés, dans un contexte strictement encadré par la loi ?

L'article 144 du code de procédure pénal stipule en effet que "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs (…) objectifs (…) et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique".

"Les juges judiciaires, garants constitutionnels des libertés individuelles, doivent pouvoir exercer leurs missions en toute indépendance, sans autre jalon que celui de la loi, qui en matière de détention provisoire prévoit les mêmes critères pour tous les justiciables, y compris les membres des forces de l'ordre dès lors qu'ils se voient reprochés des délits ou des crimes" a d'ailleurs rappelé le syndicat de la magistrature. La section départementale n'a pour l'heure pas réagi.



- Silence assourdissant -



Il est tout de même ironique de devoir rappeler la loi à ceux qui sont censés la faire respecter. Et que cela leur plaise ou non, la France "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens". Et ça, c'est la constitution qui le dit. Ou peut-être souhaitent-ils désormais que cette dernière soit elle aussi modifiée ? Eux qui dénoncent régulièrement le "laxisme de la justice" la trouvent-elle désormais trop dure car il s'agit d'un policier et non d'un "délinquant" ?



On peut aussi souligner le fait que plusieurs centaines de policiers marseillais sont en arrêt maladie depuis quelques jours pour protester contre cette détention provisoire. La fraude à l'assurance maladie – l'un des derniers combats du gouvernement étant la chasse aux arrêts de complaisance, parait-il - n'existe-t-elle pas pour les forces de l'ordre ? Allez savoir.



Quand le directeur de la police déclare que la détention provisoire décidée l'"empêche de dormir", chez Imaz Press, nous sommes plus empêchés de dormir par le fait qu'on peut désormais frapper en réunion et ouvrir le crâne d'un jeune homme et obtenir le soutien du directeur de la police, du préfet de Paris Laurent Nunez, à la tête de pas moins de 40.000 policiers, et de la quasi-totalité des forces de l'ordre françaises.



Le silence du côté du gouvernement est assourdissant. Celui de la majorité présidentielle, qui prétend chaque jour lutter contre l'extrême-droite, aussi.

Les seuls élus à avoir réagi et dénoncé cette attaque directe contre l'Etat de droit se situent à gauche, et aucun de nos députés péi n'en fait partie. Contactés, ils n'ont pas donné suite à nos sollicitations.

Seul Emmanuel Macron aura rappelé le principe de séparation des pouvoirs et que chacun était égal face à la loi, interrogé depuis Nouméa ce lundi. "Il faut être intraitable lorsqu'il y a des débordements et lorsque la déontologie n'est pas respectée", "dans la république personne n'est au-dessus des lois" a-t-il dit. "Je vous confirme, un policier n'est pas au-dessus des lois", a-t-il ajouté, sans condamnation ferme de cette attaque directe et inédite contre la démocratie.

Lire aussi : Macron : "les policiers ne sont pas au-dessus des lois, dans la République personne n'est au-dessus des lois"



Un rappel nécessaire en tout cas, alors qu'il semble aujourd'hui qu'un refus d'obtempérer est passible de la peine de mort, que la participation à des violences urbaines mérite de se faire fracasser le crâne, et que les forces de l'ordre estiment ne plus avoir à s'embêter des décisions judiciaires.

Tant qu'à faire, autant supprimer totalement les tribunaux et laisser la police décider des peines, cela ira plus vite.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com