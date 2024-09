La Possession : 46,9 kg de déchets collectés par des élèves de l'école Auguste Lacaussade

Le groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable de l'Île de La Réunion (Granddir) a organisé une opération de nettoyage à la Rivière des Galets avec trois classes de l'école élémentaire Auguste Lacaussade à la Possession. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous (Photo Granddir )

Granddir a eu le plaisir de fournir du matériel (gants, les superbes soubics en vacoa tressé Réunion spécialement confectionnés pour ces opérations (suite à une financement de la DEETS), peson, fiches de terrain pour la saisie des résultats), ainsi que la logistique pour aider à organiser cette action (cartographie du site, zones à nettoyer, sensibilisation au tri, étude des déchets, organisation de l'évacuation des déchets avec le TO et la maire de La Possession).

- Nombre de participants : 73 participants (3 classes (2 CP + 1 CM1) soit 65 élèves + 8 adultes)

- Longueur de route nettoyée = 1 210 m

- Surface nettoyée = 24.488 m2, soit 2,449 hectares (entre l'école et au Nord du skatepark en direction de la coulée verte)

- Nombre de déchets = 1304 déchets

- Poids de déchets = 46,9 kg

- Volume de déchets = 0,55 m3

Voici le dégail des déchets

• le plastique



59 bouteilles en plastique26 emballages de compotes de type "Pom'pot"6 chaussures71 bouteilles et morceaux de verre32 canettes et boîtes de conserve62 cigarettes24 emballages de jus de type "Capri-Sun"896 déchets (soit 68,7% des déchets collectés) pour 20,8 kg (soit 44,5% du poids des déchets collectés)1 turbot (coquillage marin du récif) a été retrouvé2 couches usagées pour bébé

Les densités moyennes par unité de surface

- 532 déchets par hectare

- 19,2 kg par hectare

- 0,23 m3 par hectare

Les densités par linéaire de route

- 1077,7 déchets / km de route

- 38,8 kg de déchets / km de route

- 0,5 m3 de déchets / km de route

En plus d'une "simple" action écoresponsable de nettoyage d'un espace urbain, cette action a été l'objet

- de l'utilisation de soubics en vacoa tressé Réunion pour montrer une action concrète et efficace de lutter contre l'utilisation de plastique, même pour ce genre d'opération, où l'artisanat local peut participer lui aussi au développement durable de notre île

- d'une action de sensibilisation et de formation au meilleur tri des déchets

- d'une des premières estimations de la densité de déchets sur le bord des routes. Elle sera complétée à l'avenir par de nouvelles opérations.

Ces chiffres vont permettre de compléter la carte de densité des déchets à La Réunion réalisée par l'Observatoire Marin de La Réunion, notamment à l'aide de son opération en cours "100 km de littoral propre" (une action rendue possible grâce au financement BIC du département de La Réunion). Ces données seront prochainement accessibles et communiquées au grand public.

Nous remercions particulièrement le TO (Territoire de l'Ouest), la mairie de La Possession, la DEETS et le Département de La Réunion pour l'aide à la réalisation de ces actions.