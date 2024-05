La Possession : les locaux de deux services communaux fermés pour "non conformité"

Selon Gilles Hubert, conseiller municipal d'opposition à la Possession, les locaux du service de soudure et du service de menuiserie ont été fermés ce mardi 21 mais 2024 à la suite d'une visite de conformité de la commission hygiène et sécurité. "La raison invoquée est la non-conformité des installations, un problème signalé depuis plusieurs mois" indique l'ancien premier adjoint de la maire Vanessa Miranville. Nous publions ci-dessous le communiqué de Gilles Hubert (Photo rb/www.imazpress.com)

Hier (mardi - ndlr), à la suite d'une visite de conformité, une injonction de fermeture a été ordonnée pour deux services du pôle technique de la ville de La Possession : le service de soudure et le service de menuiserie. La raison invoquée est la non-conformité des installations, un problème signalé depuis plusieurs mois.

Les représentants du personnel ont sans cesse rappelé à l'autorité ses obligations en matière de sécurité, et des solutions avaient été programmées. Malgré cela, Vanessa Miranville prive les agents de la ville de leur outil de travail en ne prenant pas les mesures nécessaires à temps.

Nous regrettons profondément que les choses traînent et n'avancent guère. Doit-on attendre des mesures extrêmes ou des accidents pour enfin prendre les décisions qui s'imposent ?

D'autres services municipaux sont également dans un état de précarité. Les cuisines du service de restauration scolaire, par exemple, sont souvent dans un état discutable, mettant en danger non seulement la sécurité des agents mais aussi la qualité des repas fournis aux enfants.

De plus, le service des sports, responsable de l'entretien des sites sportifs, manque cruellement de moyens matériels pour accomplir sa mission, avec de nombreux équipements en panne et non réparés.

Comme cela a été rapporté à plusieurs reprises, la machine administrative de La Possession est enrayée. Les départs fréquents de ses principaux cadres et un turn-over permanent ont conduit à une incapacité à assurer même la sécurité de base des agents.

Si les finances de la ville sont réellement à un niveau d'excellence prétendu, il serait judicieux de mettre en place un plan d'investissement pour moderniser l'ensemble des services. Cela garantirait la sécurité des agents et améliorerait la qualité du service public à La Possession.

Gilles Hubert



Conseiller municipal de la Ville de La PossessionConseiller départemental et Vice-Président délégué à l’eau et aux infrastructure hydraulique et Participation citoyenne