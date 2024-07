Ce vendredi 26 et samedi 27 juillet 2024, la ville de la Possession organise sa randonnée du droit à Mafate. Au départ de la rivière des Galets, de nombreux acteurs tels que des magistrats, notaires, conciliateurs et représentants de la CGSS se rendront dans plusieurs endroit du cirque pour permettre à chacun de faire valoir ses droits. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

« Rendre le droit accessible à tous », tel est l’objectif que se sont fixés la ville de La Possession et le conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) en organisant la “Randonnée du droit à Mafate” les 26 et 27 juillet prochains.

Au départ de la Rivière des Galets, Christopher Camachetty, adjoint à la mairie de La Possession et élu à Mafate et Philippe Malizard, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul, accompagneront des professionnels du droit à Mafate pour répondre aux questions juridiques et apporter des conseils personnalisés aux habitants du cirque.

Pendant deux jours, magistrats, avocats, notaires, conciliateurs, ainsi que des représentants de la CGSS, sillonneront à pied différents ilets pour renforcer et garantir l'accès au droit pour tous les habitants :

Au programme du 26 juillet :

- 10h30 : à l’école d'Ilet à Malheur

- 14h30 : à l’école d'Aurère

Au programme du 27 juillet :

- 9h30 : à l’école d'Ilet à Bourse

- 13h30 : à l’école de Grand Place

Michelle Hoarau, chargée de mission à Mafate, et Margaux Girard, médiatrice de Mafate, seront également présentes lors de cette randonnée du droit.