La Possession : plus de 200 incidents recensés pour l'heure

Suite au passage du cyclone Belal, les équipes de la mairie se sont mobilisées, ce mardi 16 janvier aux alentours de 5h30 du matin, pour évaluer les conséquences du phénomène et entreprendre la remise en état des routes et des infrastructures de la ville. Les violentes rafales du cyclone ont laissé des traces : plus de 200 incidents ont été, à ce jour, recensés avec majoritairement des arbres déracinés, des câbles électriques-télécom arrachés et des inondations importantes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo La Possession)

Soutenus par le SDIS, près de 200 agents municipaux ont travaillé sans relâche pour dresser un état des lieux complet, couvrant chaque quartier de la commune, à savoir : chemin des lataniers et chemin Ratinaud, Centre-ville, Camp Magloire, Moulin Joli, la Rivière des galets et Halte-là, Titoulit, St Laurent, les hauts et les bas de Pichette, les quartiers de Bœuf-mort et Ste Thérèse et également Dos D'Âne.

Les équipes se sont donc mises à pied d’œuvre dès ce mardi, pour sécuriser les habitations, déblayer les débris et rétablir les systèmes de communication, d’eau et d’électricité, en étroite collaboration avec les partenaires EDF et Eaux de La Possession.

Ce mercredi 17 janvier, les agents se sont concentrés sur la remise en état des écoles, en préparation de la rentrée scolaire prévue le 22 janvier. La Mairie rappelle que suite à une décision préfectorale, tous les accueils dans les établissements scolaires ont été suspendus temporairement pour permettre une évaluation complète de chaque école.

- Distribution en eau à la Grande Chaloupe et Mafate -

Dans un geste de solidarité envers les familles les plus isolées, la mairie organise depuis mardi, une distribution urgente de d'eau potable dans les secteurs coupés du monde, notamment à La Grande Chaloupe. De la même manière dans le cirque de Mafate ce mercredi matin, plusieurs rotations en hélicoptère ont permis la distribution de près de 500 bouteilles de 5L aux habitants, toujours isolés. Ces secteurs ayant été durement touchés par le cyclone, cette initiative vise à répondre aux besoins immédiats des familles, démontrant l'engagement profond et le soutien de la ville envers ces sinistrés.

La sécurisation de certains secteurs étant toujours en cours, la Mairie de La Possession appelle à la plus grande prudence, demandant à la population de limiter les déplacements au strict nécessaire afin de faciliter le travail des équipes municipales dans la remise en état des infrastructures.