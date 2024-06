La Possession transforme les rues du centre-ville en scènes musicales

Samedi et non vendredi

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique, la ville de La Possession a souhaité mettre à l'honneur toutes les musiques du monde et ainsi permettre aux artistes de s'exprimer au cœur même des rues du centre-ville, ce samedi 22 juin 2024.

Exceptionnellement cette année, les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer, seront piétonnes et accueilleront près de 10 scènes à thèmes et plus de 35 artistes.

Au programme :

- À 17h30, départ du défilé d’ouverture au croisement des rues Sarda Garriga et Leconte de Lisle.

- Dès 18h, profitez des espaces scéniques dans les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer avec des ambiances de séga, reggae, maloya, rock, jazz, urbaines,...

- À 22h30, assistez au concert exceptionnel de Pix’L, sur le parvis de la mairie, rue Waldeck Rochet.

Des stationnements seront à votre disposition avec des parkings voitures à la place du marché forain, à la médiathèque Héva, et au centre commercial Leclerc (après 20h).

La ville met aussi à disposition des parkings vélos sécurisés à partir de 16h30 rue Leconte de Lisle (Maison des Associations et de l’Évènementiel) et rue Waldeck Rochet (CCAS).

Retrouvez le programme complet, les arrêtés de circulation et les diférents espaces scéniques sur le site de la ville de La Possession.