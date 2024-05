La Possession : une chienne délaissée par ses propriétaires, meurt après quatre semaines d'agonie

Ce lundi 29 avril 2024, c'est avec consternation que l'association Apeba a découvert une chienne - Jena - victime de maltraitance animale, sans eau ni nourriture, par ses propriétaires à La Possession. Laissée à l'abandon, la chienne est décédée, rongée par les vers et les fourmis. Attention les images peuvent choquer (Photo : Apeba)

"C'est l'histoire de Jena, une belle chienne victime de l'indifférence et de la cruauté des hommes, qui a souffert le martyre jusqu'à en mourir bouffée par les vers, les fourmis dans d'atroces souffrances...", déplore l'association sur son compte Facebook.

Ce sont les voisins de cette propriétaire qui ont fait un signalement à l'association. Malheureusement, il était trop tard pour Jena.

"Nous avons reçu un signalement il y a trois jours pour une chienne très maigre, fatiguée et peinant à se mouvoir via une vidéo prise de loin. Les faits dureraient depuis un mois déjà d'après les voisins… Nos bénévoles se sont rendues sur place dès le lendemain, ce lundi 29 avril afin de comprendre la situation et venir en aide à cette chienne, qui paraissait maigre au milieu des herbes dans la vidéo. Hélas, elles n’ont pas pu rentrer au domicile, rencontrant la mère du propriétaire présente sur place, leur disant que la chienne n’était pas là, mais partie avec son fils en balade."

"Nous avons eu beaucoup de mal à la croire, mais devant son refus et le peu d'intérêt pour nous aider, nous laissons un document Apeba pour le fils et pour être contacté afin d'aider et voir la chienne le plus vite possible", poursuit l'association.

"Nous programmons dès que possible une intervention avec la gendarmerie de la Possession, qui répondent immédiatement présents, afin de récupérer cette chienne coûte que coûte. En arrivant sur place à 18h30, nous constatons l’absence des propriétaires. Accompagnés des gendarmes, des voisins nous ouvrent gentiment la porte pour nous permettre un visuel.Et là, c’est l’horreur, elle ne bouge plus, son cœur a cessé de battre…"

- Une chienne délaissée -

Comme le raconte l'association, Jena a été placée dans une maison il y a un mois et demi, suite à la séparation de ses maîtres.

"Contrairement à avant où j'avais de l'attention, de la nourriture et de quoi vivre, j'ai été peu à peu délaissée. Au début, on m'a donné à manger et mon maître m'a même acheté un harnais pour me promener et puis plus rien...", raconte Apeba.

Gravement blessée avec une large plaie à l'arrière train, pas soignée, la chienne ne pouvait plus bouger. "Les bêtes ont commencé à me dévorer. Jour et nuit..."

- La maltraitance est punie par la loi -

Pour l'association Apeba, "il faut non seulement que les réponses lors des interventions montent en puissance. En effet, des personnes qui assument avoir laissé mourir leur chien à petit feu, doivent être emmenées au poste pour rendre des comptes et être mise en garde à vue, comme c'est fait en métropole".

L'association qui entend bien porter plainte "contre la mère et le fils pour acte de cruauté et espérer la peine maximale qui est de 5 ans de prison et 65.000 euros d'amende".

"Pour rappel, la maltraitance animale est punie d'une amende de 750€ (article R654-1 du Code pénal) Cette sanction est portée à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende en cas d'acte de cruauté ou de barbarie envers un animal" rappellent les forces de l'ordre.

Si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance animale, vous pouvez le déclarer via l’application Ma Sécurité.



