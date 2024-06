La Poste ouvre 11 nouveaux centres d’examen pour le code de la route et le code bateau

Depuis le mois de mai 2024, La Poste compte 15 centres d’examen, en bureau de poste et en établissement courrier, permettant de passer le code de la route et le code bateau dans le département. Ces nouveaux sites permettent aux Réunionnais de passer leurs codes à proximité de leur lieu de vie ou de travail. (Photo la poste photo sly/www.imazpress.com)

Les épreuves sont organisées dans des sites collectifs jusqu’à 10 candidats ou individuels (dans lesquels les candidats sont seuls dans des espaces réservés) et ce au prix défini par l’Etat de 30 euros.

Des inscriptions en quelques clics :

• Code de la route :

L’inscription, le choix du créneau de passage et le règlement s’effectuent en ligne sur le site de La Poste

• Code bateau options "côtières" ou "eaux intérieures" :

Les futurs navigateurs peuvent s’inscrire directement sur le site internet de La Poste

Un service client est à la disposition des candidats 6 jours sur 7 pour répondre à leurs questions ou les aider dans leur démarche.

- Des sessions au plus près des candidats -

D’une durée d’une heure, les sessions d’examens du code sont réalisées sur des tablettes tactiles et animées par l’un des 2 500 postiers dûment habilités et formés à l’exercice, qui garantissent le respect des principes de neutralité et d’égalité. Corrigés par les autorités compétentes, les résultats sont transmis au candidat par mail.

- Comment passer son code de la route à La Poste ? -

- Le candidat constitue son dossier d’inscription auprès de son auto-école ou directement via la préfecture de son département. Un numéro de candidat au permis de conduire lui est alors attribué.

- Le candidat s’inscrit en ligne, de façon individuelle ou par le biais de son auto-école sur le site de La Poste. Il choisit le lieu de l’examen, la date et l’heure et valide le paiement de la prestation.

- Le candidat se rend à l’examen muni de sa pièce d’identité. Il est accueilli sur le site par un agent de La Poste qui s’assure de son identité et veille au bon déroulement de l’examen.

- Le candidat est installé à la place qui lui est attribuée, devant une tablette numérique équipée d’un casque audio sur laquelle il réalise la totalité de l’épreuve.

- Le candidat répond à une série de 40 questions tirées aléatoirement dans une base de données. Au cours d’une même séance sur un site collectif, aucun candidat ne se verra administrer un questionnaire identique à un autre candidat.

- Le résultat de l’examen est prononcé et transmis au candidat dans les 24h par le ministère de l’Intérieur.

- Comment passer son code bateau avec La Poste ? -

- Le candidat est inscrit par le bateau école sur le site de La Poste. Il remplit alors le formulaire, choisit le lieu de l’examen, la date et l’heure et valide le paiement de la prestation. La convocation à l’examen est envoyée par mail.

- Le candidat se rend à l’examen muni de sa convocation et de sa pièce d’identité. Il est accueilli sur le site par un agent de La Poste qui s’assure de son identité et veille au bon déroulement de l’examen.

- Le candidat est installé devant une tablette numérique équipée d’un casque audio sur laquelle il réalise la totalité de l’épreuve : un QCM de 40 questions.

- Le résultat de l’examen est transmis au candidat dans l’heure par email, ainsi qu’à son bateau-école.