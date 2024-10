La prévention santé par l'alimentation : partenariat entre la banque alimentaire des Mascareignes et Aurar

On est ce que l'on mange

Ce vendredi 18 octobre 2024, la Banque Alimentaire des Mascareignes (BAM) et l'Aura, propriétaire de la clinique Oméga, ont officialisé un partenariat stratégique pour promouvoir la prévention santé par l'alimentation à La Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Banque des Mascareignes)

La Banque Alimentaire des Mascareignes (BAM) et l’Aurar, propriétaire de la clinique Oméga, ont signé ce vendredi 18 octobre 2024 un partenariat ambitieux visant à renforcer la prévention santé à La Réunion par le biais d’une meilleure l'alimentation. Ce partenariat repose sur un engagement commun : agir de manière concertée pour sensibiliser, informer et accompagner les personnes en situation de précarité autour de l'importance d'une alimentation saine.

Le partenariat s’articule autour de plusieurs axes majeurs tel que le partage d'informations et d’événements communs, ainsi que le lien et le suivi des publics précaires et atteints de diabète ou d'obésité.

Grâce à cette signature, les équipes de la BAM vont désormais bénéficier de formation spécialisée en nutrition et diététique, axée sur le lien entre santé et alimentation, ainsi que sur les risques et complications liées à une mauvaise alimentation.

En parallèle, les professionnels de l’Aurar et de la clinique Oméga seront sensibilisés au fonctionnement de l'aide alimentaire à La Réunion, afin d’accompagner au plus près les patients pris en charge dans leurs établissements. Ils découvriront le rôle des différentes parties prenantes, la répartition géographique des bénéficiaires et la composition type des colis alimentaires.

Enfin, des actions de prévention seront développées conjointement afin de sensibiliser la population sur les facteurs de risques alimentaires, et encourager une alimentation saine pour prévenir des pathologies comme le diabète et l'obésité.

Une synergie pour le bien-être de la population réunionnaise

Ce partenariat s'inscrit dans une volonté commune de renforcer les actions de santé publique à travers l’alimentation. Les expertises complémentaires de la BAM et de l’Aurar permettront de toucher un public plus large et de mieux répondre aux défis de santé liés à la précarité alimentaire.

"En tant qu'acteurs de terrain, nous savons que la santé et l’alimentation sont intimement liées.

Ce partenariat avec l’Aurar va nous permettre de mieux former nos équipes et d'agir de manière encore plus efficace auprès des publics fragiles notamment dans le cadre des ateliers qui vont avoir lieu dans les quartiers grâce à notre camion-cuisine", explique Bruno Prochasson, Président de la BAM.

"Ce partenariat avec la Banque Alimentaire des Mascareignes est une opportunité de combiner nos compétences pour offrir une prise en charge globale aux personnes en difficulté, en agissant sur un levier crucial qu'est l'alimentation", continue Manon Le Chevallier, Directrice de la Clinique Oméga.

Avec cette collaboration, la BAM et l’Aurar espèrent créer un impact durable sur la santé et le bien-être des habitants de La Réunion, en sensibilisant à l’importance d’une alimentation équilibrée, tout en soutenant ceux qui en ont le plus besoin.