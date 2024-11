La Réunion au Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis

Du 27 novembre au 2 décembre 2024, La Réunion est présenté au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Il s’agit du plus grand rendez-vous européen de l’édition et de la création en littérature jeunesse. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Depuis 2008, La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion, présente sur son stand un éventail de la production récente de l’édition réunionnaise en ouvrages de jeunesse ou bandes dessinées.

- Salon du livre : 18 auteurs et illustrateurs péi au rendez-vous -

Cette année, le stand de La Réunion des Livres accueillera 18 auteurs et illustrateurs, 19 éditeurs de l’île et près de 150 titres en français, en créole ou en bilingue, à destination de la jeunesse, des tout-petits aux adolescents.

Outre les dédicaces sur le stand, La Réunion des Livres fera partie intégrante de la programmation du salon en participant à une lecture dessinée, un concert dessiné, un atelier d'illustration et une émission de radio réalisée par des collégiens.

Par votre intermédiaire, nous comptons sur vous pour informer le public réunionnais de cette belle vitrine de notre production éditoriale en France hexagonale et de la représentation de notre île.

