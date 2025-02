Ce mardi 4 février 2025, l'île semble coupée en deux. Matante Rosina n'aura qu'à choisir vers quelle destination aller. Soit le nord sous des passages d'averses réguliers ou alors le temps plus calme et lumineux de la moitié sud de La Réunion. À la mi-journée, le temps s’inversa avec des éclaircies sur le nord et des averses sur le sud. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)