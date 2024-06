Relais olympique : une flamme de passage et de nombreuses routes fermées le 12 juin à La Réunion

Ce mercredi 12 juin 2024 risque d'être bien compliquée pour les automobilistes. La flamme olympique arrive à La Réunion. Un relai qui passera par huit communes du nord, en passant par l'ouest ou encore le sud et l'est. Au vu du caractère exceptionnel de cet évènement, des mesures particulières seront prises par les services de l’Etat pour sécuriser son parcours et maintenir l’ordre public. On fait le point sur les routes (Photo : www.imazpress.com)

Saint-Paul

La RN1A Cap Lahoussaye (dans les deux sens) portion comprise entre le cimetière Marin et Boucan Canot, le front de mer et toutes les rues y menant seront fermés à la circulation de 6h à 10h.

Attention, certaines rues dont la rue Général de Gaulle, la rue du Quai Gilbert et rue Marius et Ary Leblond seront fermées depuis le mardi 11 juin à 20h.

Il vous est vivement conseillé d’emprunter la RN1 route des Tamarins pendant la durée de la manifestation.

Lire aussi - Relais de la flamme, fan zone : Saint-Paul va vibrer au rythme des JO 2024

Le Tampon

La RN3 sera fermée à la circulation de 8h30 à 9h30 sur la portion comprise entre le CREPS et le rondpoint de la Cité du Volcan.

Lire aussi - La route forestière du Volcan interdite à la circulation et au stationnement le 12 juin 2024

Sainte-Suzanne

La RN2002 avenue Pierre Mendès sera fermée à partir de 15h, sur la portion comprise entre la rue Hyppolite Piot et le rond-point de la Marine. Une déviation sera mise en place par la RN2.

Lire aussi - La flamme olympique de passage à Sainte-Suzanne

Saint-Denis

Fermeture totale de la route entre la RN1 giratoire caserne Lambert et la RN2 échangeur du Butor à 14h. Une réouverture est envisagée aux alentours de 18h en fonction de l’avancement du parcours de la flamme.

Une déviation sera mise en place :

- dans le sens Ouest/Est, par la route de la Montagne (RD41),

- dans le sens Est/Ouest par la rue du Butor et la RN6.

Les connexions entre le réseau national et les rues communales depuis le giratoire Caserne Lambert jusqu’à la rue Labourdonnais seront également fermées, notamment les rues de Nice, la Victoire, Châtel, Juliette Dodu et Jules Aubert, et celles menant au site du

Jardin de l’Etat (lieu d’arrivée de la Flamme).

Il vous est vivement conseillé d’emprunter la RN6 boulevard Sud pendant la durée de la manifestation.

Lire aussi - Saint-Denis : le Jardin de l'Etat fermé du 8 au 14 juin

- La flamme autour de l'île -

Le mercredi 12 juin prochain, Les Réunionnais.es pourront assister au passage des relayeurs dans huit communes de l'île : Le Tampon, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne et Saint-Denis.

Partie de Marseille le 8 mai 2024, la flamme arrivera à La Réunion pour la 29ème étape de son périple de 68 jours à travers la France.

120 relayeurs et relayeuses connus ou, comme décrit par le président du Département Cyrille Melchior, "ordinaires aux valeurs extraordinaires", porteront la flamme à La Réunion. Chaque relayeur parcourra une distance d'environ 200 mètres.

L'allumage du chaudron, spécialement installé pour l'occasion au Jardin de l'État, clôturera l'aventure réunionnaise de la flamme olympique.

Pour des raisons de sécurité, dans les communes concernées :

- le stationnement sera strictement règlementé aux abords du parcours de la Flamme,

- les parkings dédiés aux visiteurs sont communiqués sur les sites officiels et seront indiqués physiquement depuis la veille.

Dans le cadre de cet événement de grande envergure au vu de l’affluence attendue et des difficultés qui en découleront, il est conseillé d’anticiper au maximum les déplacements, notamment sur Saint Denis.

Lire aussi - Le programme du relais de la flamme à La Réunion dévoilé

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com