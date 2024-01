La Réunion parmi les départements les plus pauvres selon l'Insee

L'Insee vient de dévoiler, à travers le dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), les chiffres de 2021 concernant le taux de pauvreté par département ainsi que les niveaux de vie. La Réunion se classe parmi les départements les plus pauvres de l'étude (Photo rb/www.imazpress.com)

L'étude montre que les niveaux de vie médians sont les plus bas en Martinique, en Seine‑Saint‑Denis et la La Réunion (17 070) clasée en dernière place.

La pauvreté est la plus élevée en Martinique, en Seine-Saint-Denis et à La Réunion (36,1%) en 2021. L'Insee ne dispose pas de chiffres pour la Guadeloupe, la Guyane, et Mayotte.

L'Insee indique qu"il convient de noter que ces données seront valorisées et commentées dans le cadre d’une étude sur les niveaux de vie et la pauvreté en 2021 à La Réunion publiée dans la semaine du 19 février. Elle actualisera l’étude portant sur l’année 2020".

