Salon international de la plongée sous-marine : La Réunion représentée à Paris

Du 9 au 12 janvier 2024, le 26ème Salon international de la plongée sous-marine s'est tenu à Paris. Une délégation de professionnels réunionnais du secteur était sur place avec l’appui de l’Île de La Réunion tourisme (IRT). Un stand de 24m2 était dédié à l'île Bourbon. L'occasion, selon l'IRT, "de valoriser une filière de sport nature à forte valeur ajoutée pour notre île et ses professionnels". Nous publions le communiqué du comité régional du tourisme ci-dessous. (Photo : Île de La Réunion Tourisme)

Près de 66 000 visiteurs ont foulé les allées de cette édition 2025, tandis que l’île intense et ses professionnels étaient visibles sur un stand de 24m2. Ce salon revêt une dimension stratégique pour notre destination face aux autres destinations ultra-marines présentes : la Polynésie française, la Guadeloupe et la Martinique.

La Nouvelle-Calédonie avait dû annuler sa venue en raison des récentes difficultés politiques et économiques qu’elle a pu traverser, tout comme Mayotte qui a été unanimement saluée et soutenue suite au passage du cyclone Chido.

Ce salon a aussi permis de mettre en lumière le record du monde de la plus longue chaine humaine sous-marine réalisé à La Réunion le 1er décembre dernier avec 607 plongeurs. Une conférence a été organisée, présentant le film du record et de nombreuses merveilles de notre patrimoine subaquatique.

Accompagnés par l’IRT, les professionnels d’Escapade plongée, Dodo Palmé, Excelsus Plongée, Zuurit, Réunion Diving et Travel Concept Sport ont soigneusement présenté et représenté La Réunion et sa biodiversité marine. Le stand attractif de notre destination a parmi d’informer un public nombreux quant aux possibilités de séjours et d’expériences à vivre sur notre île.

Chaque année, le Salon International de la Plongée Sous-marine est une opportunité de valoriser une filière de sport nature à forte valeur ajoutée pour notre île et ses professionnels.