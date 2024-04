La Réunion (sauf l'Ouest) en vigilance jaune fortes pluies et orages cet après-midi

Ce lundi 1er avril 2024, à compter de 16 heures, la majorité des zones de La Réunion - à l'exception de l'ouest - seront placées en vigilance jaune fortes pluies et orages. Un début de semaine qui s'annonce maussade, alors que Météo France prévoit un temps ventée, humide et instable dans l'Est et le Sud-Est pour les prochains jours (Photo : www.imazpress.com)

"C'est un temps maussade qui s'installe l'après-midi sur le département, avec de fréquentes averses dans l’intérieur des terres", informent les météorologues.

Le mardi 2 avril, "pluies, orages et vent seront au menu de la journée".

"Au lever du jour le ciel est déjà bien chargé avec de fréquentes averses sur les pentes du volcan, vers les Plaines ou Takamaka. La façade Ouest bénéficie d'un temps nettement plus clément en début de journée. Au fil des heures les nuages gagnent l'ensemble du département et les averses fleurissent un peu partout, pouvant localement être soutenues", prévoient les prévisions.

"Dans cette atmosphère instable, des averses à caractère orageux ne sont pas à exclure, notamment vers le Sud Sauvage ou les contreforts Est du volcan."

La vigilance de Météo France entrera en vigueur à 16 heures ce lundi et devrait durer jusqu'à mardi 2 avril, 3 heures.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com