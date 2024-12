La Réunion veut lutter contre la racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et pour la fraternité

Sous l'égide de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), le préfet de La Réunion lance l’appel à projets régional pour 2025, "Contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations liées à l’origine et la haine anti-LGBT+". Les candidatures sont à déposer jusqu’au 19 janvier 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Dans la continuité de la précédente édition, l’appel à projets est entièrement déconcentré et a pour objectifs de soutenir les actions d’éducation, de prévention, de formation et d’aide aux victimes, ainsi que celles relatives à la communication et à l’organisation d’événements en lien avec la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, les discriminations liées à l’origine, ainsi que la lutte contre la haine anti-LGBT+.

Cet appel à projets vise à accompagner les porteurs de projets pour des actions qui s’inscrivent dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026, d’une part, et le plan national pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2023-2026, d’autre part.

Les dossiers de demande de subventions devront être déposés uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : corah@reunion.gouv.fr au plus tard le 19 janvier 2025 inclus.

Le cahier des charges de l’appel à projets, ainsi que le dossier de demande de subvention sont à télécharger sur le site de la préfecture de La Réunion à l’adresse suivante : https://www.reunion.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Lancement-de-l-appel-a-projets-DILCRAH-2025