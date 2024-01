Ralentissements et bouchons à prévoir : la route du du littoral est basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession ce vendredi 5 janvier 2024, informe la direction régionale des routes. La circulation se fait sur deux voies dans le sens la Possession - Saint-Denis et sur une voie dans le sens inverse. Cette décision a été prise à la suite des fortes pluies qui s'abattent sur le secteur. La plus grande prudence est recommandée (Photo rb/www.imazpress.com)