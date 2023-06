La Saline : huit automobilistes contrôlés positifs à l'alcool, deux aux stupéfiants

Ce jeudi 22 juin 2023 entre 19 heures et 23 heures, la gendarmerie a procédé à un contrôle routier à la Saline les Bains. Huit conducteurs ont été dépistés positifs à l'alcool ainsi que deux aux stupéfiants. Ces infractions ont motivé le retrait immédiat du permis de conduire pour cinq de ces automobilistes ainsi que la mise en fourrière de 3 véhicules. (Photo gendarmerie nationale , photo sly/www.imazpress.com)

Deux véhicules contrôlés n'étaient pas à jour de leur visite technique et un autre était équipé de plaques d'immatriculation non réglementaires. "Pour rappel, les plaques d'immatriculation comportant des chiffres et des lettres en relief ou des motifs fantaisistes (logos de marques de voitures, prénoms et autres) ou encore des écritures stylisées, ne sont absolument pas homologuées car peu lisibles en toutes circonstances" rappelle la gendarmerie.

"Leur apposition sur un véhicule constitue une Contravention de 4ème classe punie d'un amende forfaitaire de 135 euros, l'immobilisation du véhicule peut également être prononcée" ajoute-t-elle.