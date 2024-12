La Saline : les coraux du lagon dégradés par une pyramide de galets

Dans le lagon de la Saline, une pyramide de galets, qu'on surnomme "cairn", a été installée sur des coraux. Et ce malgré l'interdiction formelle d'abîmer ces derniers, déjà éprouvés par la pollution et le réchauffement de la mer. Il faut donc le rappeler - une nouvelle fois : il est interdit de marcher, ou même de créer des pyramides de cailloux, sur les coraux. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les coraux sont protégés par diverses dispositions : il est notamment interdit de les prélever, vivants ou morts, sur la plage ou dans l’eau, ou encore de marcher dessus. Ce qui a vraisemblablement dû être fait pour installer ce "cairn".

A noter que certaines communes de l'Hexagone ont également interdit ce genre de construction qui "provoque l'érosion et la dégradation des sites classés".

- Les coraux en péril -

Plus les années passent, plus le nombre de coraux vivants diminue dans les eaux réunionnaises. On estime, selon les données scientifiques, qu’actuellement entre 20 et 30 % des coraux sont vivants, alors qu'ils étaient 40 % il y a plus de 20 ans.

Il faut continuer d’agir et les protéger sinon, il ne pourrait bien ne plus en avoir d'ici 2100.

Pour rappel, les coraux sont de petits animaux, en forme de mininaémone de mer qui peuvent constituer des colonies. "Ces polypes fabriquent un squelette commun qui pour certaines espèces deviennent les bases fondatrices d’un récif corallien", définit sur son site l’institut océanographique.

En somme, les récifs coralliens sont constitués d’une multitude d’espèces de coraux qui ensemble forme un écosystème, c’est-à-dire un milieu naturel très spécifique constitué de différents végétaux et animaux.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com