La Semittel s'engage en faveur du bien-être et de la responsabilisation sociétale de ses employés

La Semittel, actrice incontournable du transport public urbain du sud de La Réunion, comptant plus de 300 collaborateurs, participe à la tenue de la Semaine de la qualité de vie au travail du 19 au 23 juin 2023. Nous relayons leur communiqué (Photo d'illustration : AFP)

Déjà conduite l’an passé, la semaine de la qualité de vie au travail est une occasion spéciale pour la Semittel de renforcer son engagement envers le bien-être de ses employés qu’elle promeut déjà au quotidien notamment dans le cadre de sa démarche de labellisation "Efficience" portée par le Cluster Green*.

Forte de cette démarche, cette année, la Semittel a voulu mettre particulièrement l’accent sur l’éco responsabilité individuelle et collective ainsi que sur la santé des salariés.

Ainsi en plus des activités de bien-être (activités physiques variées, réflexologie, soins corporels, coiffeur), les collaborateurs pourront être sensibilisés à la préservation de l’environnement via l’écoconduite sur un simulateur poids lourds mais également grâce à des ateliers recyclage ou encore une armoire à troc.

Côté santé, ils pourront aussi être initiés à la cuisine vivante, à la nutrition sportive et à la prévention du diabète.

Enfin, pour encourager la créativité, les échanges informels et renforcer les liens entre les membres de nos équipes, nous organisons plusieurs défis : baby-foot, "présente-moi ton travail" en vidéo et "imagine notre slogan éco responsable". Des jeux de société sont également mis à disposition.

À la Semittel, nous croyons fermement que des employés heureux et épanouis sont plus productifs, créatifs et engagés. En investissant dans la qualité de vie au travail, nous souhaitons créer un environnement où chacun peut s'épanouir professionnellement et personnellement.