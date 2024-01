La tempête Alvaro a frappé le sud de Madagascar avec des vents violents et des fortes pluies

La forte tempête Alvaro a frappé laville de Morombe dans la province de Tuléar (sud de Madagascar) ce lundi après-midi 1er janvier 2024. Le système a généré des vents soufflant entre 100 et 110 km/h et de fortes pluies. Des inondations sont signalées. Les autorités malgaches n'ont pas encore dressé de bilan humain et matériel. Alvaro traverse actuellement la Grande Ile. Elle s'est affaiblie à son arrivée sur terre, le vent souffle maintenant en moyenne à 55 km/h . Elle devrait ressortir en mer par la côte est de Madagascar et "ne devrait pas menacer d'autres terres habitées " indique Météo France (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La tempête continue de générer "des rafales vents notamment sur la province de Fianarantsoa (centre - est du pays) mardi. Des pluies intenses continueront à s'abattre sur la province de Tuléar jusqu'à ce mardi, puis sur la province de Fianarantsoa entre mardi et mercredi" note Météo France.

"Il a plu pendant près de quatre heures de temps sans interruption. Jusqu’ici, la mer n’a pas encore envahi la ville mais si cette pluie persiste, Morombe sera inondé demain matin (ndlr : mardi matin)" a explique le chef de district de Morombe, Abdon Ravelonandro, joint également au téléphone lundi vers 19h (20h à La Réunion) par l'Express de Madagascar.

"Le courant de la Jirama est coupé mais aucune intervention n’est possible, vu la situation" a ajouté le chef de district.

Après être ressorti en mer, Alvaro "devrait circuler à bonne distance, au sud des Mascareignes tout en s'affaiblissant progressivement à partir de jeudi, en s'enfonçant vers les latitudes australes" prévoit Météo France.

