La tempête Candice s'éloigne et se trouve à 345 km de La Réunion

Ce jeudi 25 janvier - alors que la partie sur de l'île est toujours en vigilance rouge - la tempête tropicale modérée s'éloigne. Elle se trouve actuellement à 345 km est l'est de La Réunion. La fin probable de cet épisode est prévue en fin de journée. Si la tempête accélère son mouvement vers le sud, les conditions météorologiques restent dégradées.

La tempête tropicale modérée CANDICE a contourné l'île Maurice par le nord-est la nuit dernière et accélère son mouvement vers le sud-est ce jeudi. Elle se situait en fin de nuit à environ 150 km à l'est de Maurice. Les vents les plus forts associés se situent sur la partie orientale du système, à l'écart des îles soeurs, indique Météo France dans son communiqué.

En périphérie du système, les conditions météorologiques sur les Mascareignes restent dégradées à des degrés divers encore ce jeudi. De fortes pluies et un vent assez fort sont probables sur la Réunion (pluies très abondantes sur la moitié sud du département) et l'île Maurice. L'état de la mer est également dégradé sur les îles soeurs et Rodrigues.

Si CANDICE pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale entre ce jeudi soir et vendredi, mais avec l'éloignement du système au sud/sud-est des Mascareignes, ce pic d'intensité aura lieu loin des terres habitées où une amélioration relative des conditions s'amorcera à partir de vendredi et plus franchement ce week-end, tient à prévenir Météo Frace.

Bulletin du 25 janvier à 04h21 locales de La Réunion (03h21 locales de Mayotte) :

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 3

(CANDICE)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.

Pression estimée au centre: 989 hPa.

Position le 25 janvier à 04 heures locales: 20.9 Sud / 59.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 345 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 1740 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-EST, à 22 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 26/01 à 04h locales, par 24.6 Sud / 61.3 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/01 à 04h locales, par 27.7 Sud / 59.8 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 04h locales, par 31.5 Sud / 57.3 Est.

DEPRESSION EXTRATROPICALE,

Centre positionné le 29/01 à 04h locales, par 34.5 Sud / 59.4 Est.