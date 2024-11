Lancement de la marque ReFé : la marque de mobiles reconditionnés en circuit court à la Réunion

Made in 974

Ce jeudi 31 octobre 2024, ReFé lance sa marque de mobiles reconditionnés en circuit court sur l'île. Une manière de valoriser les compétence et l'emploi local. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les mobiles reconditionnés sont devenus une alternative séduisante pour les Réunionnais qui souhaitent s’équiper de modèles haut de gamme et performants à des tarifs jusqu’à 30% en-dessous du marché du neuf et limitant leur impact environnemental. A ce jour pourtant, les près de 30 000 mobiles reconditionnés vendus chaque année sur le marché Réunionnais sont issus de l’importation. Il était temps de valoriser les compétences et l’emploi local tout en offrant une expérience client de qualité avec notamment un Service Après-Vente (SAV) opéré en local.

La mission de ReFé est de fédérer un écosystème circulaire de bout en bout permettant de prolonger la durée de vie des équipements sur l’île de la Réunion (reprise de smartphones, reconditionnement et réparation, distribution, SAV...). Avec un impact environnemental jusqu’à 8 fois moins important qu’un smartphone neuf*, ReFé ambitionne d’éviter plus de 60 tonnes équivalent CO2 dès sa première année d’activité grâce à la vente de ses smartphones reconditionnés et ainsi d’amorcer toute une filière locale d’avenir.

« J’ai l’habitude de dire que notre modèle est gagnant-gagnant-gagnant » explique Constance Idrac, associée et co-fondatrice de ReFé. « Gagnant pour les consommateurs, la planète et l’économie locale ».

Un iPhone reconditionné est un appareil d’occasion qui va vivre un « relifting » en profondeur avant d’être remis sur le marché. Le reconditionné est soumis à un système de notation appelé grade permettant au consommateur de comprendre l’état de l’appareil qu’il souhaite acheter. Un grade A+ veut dire que le téléphone est en parfait état fonctionnel et esthétique tandis qu’un grade B présente des traces d’utilisation telles que des micro-rayures par exemple.

Le choix de ReFé est de ne proposer que du grade A+. Le process de reconditionnement de ReFé est en conséquence très strict avec notamment + de 60 points de contrôle permettant d’identifier les pièces à remettre à neuf ainsi qu’un remplacement systématique des batteries par des neuves « hautes capacités » (110%).

L’engagement tient en 3 mots : garantie 2 ans !

« Avec ReFé nous avons 3 objectifs, contribuer durablement au développement local, proposer aux Réunionnais des produits reconditionnés de qualité avec une garantie assurée localement et diminuer les déchets numériques en leur offrant une seconde vie » explique Yvan Tourneux, associé et Directeur de RéFé.

Dans un contexte mondial poussant à une remise en question des modes de consommation, ReFé ouvre un nouveau chapitre dans le paysage numérique Réunionnais : une marque locale en circuit court avec un SAV 100% péi et une vision écologique et durable.

Pour mener à bien sa mission, ReFé bénéficie du savoir-faire et de l’expertise de ses associés : Microstor avec ses ateliers de réparation labellisés Qualirepar, et Back2Buzz, un leader Européen du reconditionné haut de gamme.